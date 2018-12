E se il capomandamento non si attiene alle regole della commissione ne paga le conseguenze: “... se uno non vuole accettare si assume le conseguenze totali...”.

Ed ancora: Colletti spiega che "dice per lui...qual è.. qualsiasi errore può essere pure..dice ma lo conosco io.. me ne occupo io di gestirti questa cosa...già è un errore.. capì? non si può fare...è un grande errore.. dice tu di dove sei? di Villabate..tu.. te.. ti devi scegliere.. ti devi gestire le cose di Villabate...capì? tu di dove sei? Palermo Centro? Porta Nuova? Falsomiele? di.. statti là.. non ti immischiare mai nelle cose che non ti appartengono".

La nuova mafia si riorganizza. I carabinieri del nucleo investigativo tengono sotto osservazione una serie di boss, molti dei quali scarcerati dopo lunghe pene.di Villabate sono parecchio guardinghi. Cambiano i mezzi con cui si recano alla riunione, spengono i telefonini oppure li affidano ad altre persone nel tentativo di depistare chi li pedina.poche ore dopo il summit, collocato fra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio, fa un resoconto al suo autista Filippo Cusimano. I militari hanno piazzato le microspie nella macchina giusta, la loro, e cioè una Fiat Panda.ha preso “la parola” per chiedere ai presenti il rispetto delle regole. È una riunione di vertice tanto che importanti uomini d'onora come Salvatore Pispicia, cugino di Gregorio Di Giovanni, Francesco Caponetto di Villabate e Giovanni Sirchia di Passo di Rigano sono rimasti esclusi dalla discussione.“... si è fatta comunque una bella cosa... per me è una bella cosa questa.. molto seria... molto...con bella gente... bella... grande... gente di paese... gente vecchi… gente di ovunque..”. Ed ecco i diktat di Mineo: “... è una regola proprio la prima... nessuno è autorizzato a poter parlare dentro la casa degli altri... siccome c'è un referente...”. Guai a violarla: “... dice basta che tu mi vieni qua da me e mi dici ' lo sai è venuto uno ed è venuto a fare discorsi a Villabate'...appena finiamo viene convocato... dal suo... e viene messo fuori' perché ci spieghiamo le regole e non le vogliono capire... e allora prendiamo e lo mettiamo fuori subito”.: “... ci parte lo zu' Settimo 'io mi ricevo a chiunque però se sbagliano ve lo faccio sapere che... me lo porto... me lo filo... così dice?... e diciamo così... va là vattene...è giusto? .. io vengo qua e vi dico dov'è... l'errore... pure che lo ha fatto quello... lo hai fatto tu se è di Villabate... lo hai fatto tu se è di Tommaso Natale... o lo hai fatto tu se sei della Piana... o tu se sei di San Giuseppe Jato... o tu se sei di Corleone... mi spiego?.... l'errore lo avete fatto voi...' dice 'ma io non ne sapevo niente... di testa sua... è proprio per questo lo devi mandare'”., legato ai “vecchi di paese" di cui ha parlato prima Colletti. Nel corso della riunione probabilmente c'erano i rappresentanti tutti i 15 mandamenti mafiosi di Cosa nostra.I componenti della commissione preferivano nominato Gino Mineo, ma Colletti aveva fatto sapere che il capomafia Pino Scaduto era uscito dal carcere con le un mandato a comandare firmato da Nicolò Eucaliptus e Leonardo Greco.