e dove l'immondizia veniva raccolta bene solo in pieno Ferragosto per una settimana. Ecco, a me piace tantissimo, ma non porterei nemmeno un operatore turistico in quella località" Lo ha detto il ministro al Turismo e all’Agricolturaintervenendo oggi al confronto “Infrastrutture e turismo per la crescita della Sicilia” organizzato da Sicindustria.dal sistema di accoglienza a quello dei trasporti. “Il turismo - ha affermato il ministro - è fondamentale allo sviluppo della Sicilia che è l'unica regione che potrebbe vivere 11 mesi all'anno di questa risorsa. Il problema è che pochi siciliani lo hanno capito”. E ancora: "La Sicilia l'ho girata tutta, o quasi. Ci sono strade da terzo mondo e questo lo dico al governo di cui io stesso faccio parte"."La Sicilia - ha detto - ha un ruolo strategico. Sogniamo un'Italia centrale fra l’ Europa e il Mediterraneo. In questo la dotazione infrastrutturale del mezzogiorno diventa determinante per collegare la periferia ai centri e quindi un paese inclusivo e per collegare il paese al mondo. Per questo gli interventi urgenti sono quelli che riguardano le infrastrutture. Uno dei temi di oggi - ha concluso - è quello del turismo in questa terra magnifica ma i turisti non possono venire in Sicilia se la regione non è collegata al resto del mondo”.“È impossibile - ha detto Centinaio - che ci sono regioni che non mettono un tricolore che indichi al turista che la destinazione è italiana”. Ma i temi a cui il dibattito ha dedicato la sua attenzione sono stati anche tanti altri., si è parlato poi del tentativo di intercettare i turisti che spendono tanto.direttore generale di Federturismo Confindustria ha fatto notare che “dove non ci sono servizi per o residenti non ci sono nemmeno servizi per i turisti”. Sono stati fatti dei ragionamenti industriali su quanto sia importante la destagionalizzazione epresidente di Confindustria Alberghi ha fatto notare che solo riuscendo a garantire flussi turistici tutto l’anno è possibile non perdere la professionalità dei lavoratori che le imprese formano.. “Abbiamo bisogno - ha affermato, vicepresidente vicario di Sicindustria - di una pianificazione che passi da un confronto con le imprese e con gli organi professionali e le università perché siano capaci di formare gli operatori”. Dello stesso parere era stato poco prima,, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, che ha descritto la mancanza di programmazione ereditata dal governo Musumeci. "Il Patto per il Sud che abbiamo trovato - ha raccontato, infatti, Lagalla - rappresenta poco più di un elenco telefonico: in esso troviamo interventi ripetuti e minimali, tali da non garantire la riconoscibilità di un progetto complessivo e certamente incapaci di far conseguire obbiettivi si larga scala sugli asset di sviluppo regionale”.