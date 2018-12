Ai 46 già fermati, si aggiungono infatti Stefano Polizzi, 63 anni, Giusto Francesco Mangiapane, 42 anni e Carlo Noto, 52 anni, che si sono resi irreperibili durante la maxi operazione dei carabinieri.Quest'ultimo, in base a quanto emerge dall'ordinanza, durante la sua latitanza sarebbe stato aiutato proprio da Polizzi, già coinvolto, in passato, nell'indagine "Sisma" e molto vicino a Domenico Nocilla, considerato un affiliato della famiglia mafiosa di Misilmeri.. Avrebbe inoltre ottenuto un appoggio proprio proprio dal capo mandamento per l'impresa edile della famiglia e avrebbe anche monitorato le attività commerciali alle quali veniva chiesto il pizzo, al punto da rimuovere, un giorno, una telecamere collocata dagli investigatori. Mangiapane, nato a Ciminna e residente a Villafrati, avrebbe preso parte alle estorsioni. Anche lui legato al mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno, è attualmente ricercato."Al punto - si legge sulle carte dell'ordinanza - da prestare la propria abitazione due volte, per i summit mafiosi". Noto, infine, si sarebbe anche occupato della trasmissione dei pizzini dal capomafia a coloro che facevano parte del clan.