PALERMO - Sit in di protesta al campo base "Kefala", a Cefala Diana, per chiedere interventi urgenti per completare i lavori sulla strada Palermo Agrigento. Erano presenti le imprese e gli operai locali, i quali insieme ai sindaci di Lercara Friddi, Vicari, Roccapalumba e Villafrati hanno avuto un confronto con i vertici di Cmc, azienda che ha già presentato istanza di fallimento al tribunale di Ravenna. Quest'ultima ha chiesto un concordato per la situazione debitoria. Gli imprenditori locali vantano crediti per milioni di euro nei confronti dell'impresa che sta eseguendo i lavori. Non si pagano da mesi dipendenti e fornitori, già sul piede di guerra.

"E' stata messa in ginocchio l'economia di un intero territorio, tutto l'indotto soffre questa crisi e i comuni si vedono sempre più in difficoltà visto l'oggettivo impedimento logistico ad essere raggiunti - dice il sindaco di Lercara Friddi Luciano Marino - Bisogna risolvere i problemi veri e fare meno passerelle, la politica e le istituzioni salvino un territorio che hanno impoverito e distrutto". (ANSA).