CATANIA - Arriva la versione siciliana della campagna social della Lega 'Lui non ci sarà' in vista della manifestazione di Piazza del Popolo dell'8 dicembre. Sui profili Facebook e Twitter del responsabile enti locali della Lega, l'assessore catanese Fabio Cantarella, sono state postate le foto dei competitor politici siciliani del Carroccio: dal presidente dell'Ars e commissario regionale di Fi, Gianfranco Miccichè al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dall'ex governatore Rosario Crocetta e l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco. La carrellata di "assenti" siciliani alla manifestazione di sabato, annuncia Cantarella, sarà destinata ad allargarsi e nelle prossime. Intanto il responsabile regionale degli Enti locali per il Carroccio sui social serra i ranghi dei leghisti siciliani: "Loro non ci saranno. E tu?".(ANSA).