"Il liceo F. Scaduto e il liceo artistico R. Guttuso continuano a svolgere le lezioni in plessi dichiarati non idonei, il liceo scientifico G. D’Alessandro risente della mancanza di manutenzione di una delle vie di accesso principali, all’I.T.E.T. Don Luigi Sturzo persiste una situazione di degrado dovuta all’abbandono dell’ex clinica Le Magnolie" denunciano gli studenti.

Marta Sabatino, dell'esecutivo provinciale della Rete degli Studenti Medi Palermo, dichiara: "Domani in piazza saremo a fianco degli studenti bagheresi per sostenere le loro rivendicazioni, non è accettabile che il Governo prometta investimenti solo per fare propaganda, non è accettabile che gli studenti siano costretti a pagare costi esorbitanti per materiali e trasporti, non è accettabile che il Decreto Scuole Sicure criminalizzi gli studenti facendo passare in secondo piano i problemi strutturali delle scuole, la scuola sicura è quella che non ci crolla in testa".

PALERMO - Lo grideranno giovedì 6 dicembre, gli studenti di tutte le scuole di Bagheria che per la prima volta quest'anno scenderanno in piazza per chiedere soluzioni concrete ai problemi dei loro istituti, il corteo partirà da Via Dante alle 9 e arriverà davanti al Comune.