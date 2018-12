presieduto da Fabrizio La Cascia.

Ad interromperla nel 2016 furono quattro arresti. Tre imputati, sempre su richiesta del pubblico ministero Dario Scaletta, sono stati già condannati in primo grado: Salvatore Raccuglia, fratello del capomafia di Altofonte Domenico (16 anni in continuazione con una precedente pena), Salvatore La Barbera (8 anni) e Giuseppe Serbino (6 anni e 6 mesi). Lo scorso febbraio il giudice per l'udienza preliminare Wilma Mazzara ha condannato gli imputati anche a risarcire i danni alle parti civili: l'imprenditore, assistito dall'avvocato Salvatore Caradonna, e l'associazione Addio Pizzo, assistita dall'avvocato Maurizio Gemelli.