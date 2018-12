E' stata ricoverata in gravi condizioni una donna, trasportata dai sanitari del 118 al Policlinico con codice rosso.Ma nel giro di poche ore in città, si è verificato un altro incidente, in questo caso in pieno centro. Uno scooter e un'auto si sono scontrati in via Ruggero Settimo, all'angolo con via Mariano Stabile.. Anche in questo caso è stato necessario il trasporto in ospedale. Su entrambi gli incidenti indaga l'Infortunistica della polizia municipale.