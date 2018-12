Due morti e dieci feriti: è il bilancio dell'esplosione di un'autocisterna piena di liquido infiammabile verificatasi nel primo pomeriggio in un distributore di carburante sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel reatino. L'esplosione è partita dall'autocisterna che stava scaricando gpl nell'area di servizio. C'è stato un primo incendio, ha spiegato il questore di Rieti, Antonio Mannoni, e mentre i Vigili del fuoco e il 118 stavano operando è avvenuta l'esplosione.Le vittime sono un vigile del fuoco, Stefano Colasanti, 50 anni, e un uomo che al momento dell'esplosione si trovava nei pressi. Il pompiere non era nella squadra di soccorsi giunta sul posto, ma era diretto a Roma e si è fermato quando ha visto l'incendio per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione.L'esplosione è stata talmente violenta che l'autocisterna insieme ad un mezzo dei vigili del fuoco sono stati sbalzati per una decina di metri finendo in una strada adiacente alla stazione di servizio. (Ansa)