Un'esplosione si è verificata attorno alle 14.30 in un distributore di carburante sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel reatino. In seguito all'esplosione, sembra di un'autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio e, dalle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui tre vigili del fuoco ed altri soccorritori. (Ansa)