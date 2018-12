Miccichè si assuma le responsabilità di coordinatore del principale partito della coalizione - prosegue -. A quei padri di famiglia non interessa il suo show. Nomini un sostituto di Caruso, eviti le facili strumentalizzazioni, supporti con atti di governo il nuovo presidente e crei le circostanze per garantire la condizione occupazionale dei dipendenti. A loro e a Marcello Caruso la mia solidarietà".

PALERMO - "Miccichè come Schettino abbandona Marcello Caruso e la Sas. Il presidente dell'Assemblea avrebbe potuto chiedere al governo regionale di stipulare convenzioni rinnovabili per conto della Regione e non dare mandato alla Sas per contratti a tempo determinato. Troppo facile scaricare su un uomo da isolare, tipico atteggiamento da generale che incapace manda incurante i suoi uomini al massacro. Risultato? Un uomo costretto alle dimissioni e 130 padri di famiglia licenziati". Così Vincenzo Figuccia, deputato dell'Udc all'Ars. "