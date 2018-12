"Impignorabilità della prima casa e i beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e riforma del sistema di riscossione esattoriale". E' quanto prevede il testo del disegno di legge di voto ai sensi dell'articolo 18 dello statuto siciliano, presentato dal parlamentare regionale del PD, Nello Dipasquale, che spiega: "Ho voluto ripresentare questo disegno di legge di voto, che era stato già approvato dal Parlamento siciliano ma che non aveva trovato riscontro a livello nazionale perché ritengo che sia un provvedimento fondamentale e necessario per sostenere le fasce più deboli, le imprese e le famiglie che ormai non ce la fanno più a fronteggiare la crisi, che continua a mordere. Sempre più di consueto ormai- continua Dipasquale -ascoltiamo notizie scioccanti di imprenditori e di padri di famiglia che si tolgono la vita di fronte alla perdita della propria casa o azienda e noi abbiamo il dovere morale di evitare queste tragedie, sostenendoli e tutelandoli con provvedimenti concreti e non con la retorica. Mi auguro - conclude- che questa sia la volta buona, sperando che il governo nazionale se ne faccio carico”.