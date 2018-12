PALERMO - I carabinieri stanno eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip nisseno presso su richiesta della Procura nei confronti di cinque persone accusate dell'omicidio di Salvatore Fiandaca ucciso a Riesi (CL), il 13 febbraio scorso. Sono in corso perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e stupefacenti che vedono impiegati circa 60 Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, dello Squadrone Carabinieri Cacciatori ''Sicilia' e del Nucleo Cinofili di Palermo. Alle ore 11 si terrà una conferenza stampa nella sala stampa del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.Sono nomi già finiti in atti di indagini e processi quelli di alcuni dei cinque arrestati dai carabinieri in quanto accusati di avere preso parte, con ruoli diversi, all'omicidio dell'operaio riesino Francesco Fiandaca. Si tratta di Loris Cristian Leonardi, Michael Castorina, Pino Bartoli, Giuseppe Santino e Gaetano Di Martino.