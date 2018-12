"Non voleva che la sentissi soffrire,- conclude Emanuela - quindi mi ha pregato di essere forte e ha messo giù il telefono".

"Siamo state ventidue minuti a telefono, poi lei ha voluto staccare per non farmi sentire le urla". A poco più di un anno da quella terribile notte, arrivaa Londra. Nell'incendio, scoppiato il 14 giugno 2017, insieme alla giovane italiana e al suo ragazzo(entrambi nella foto), rimasero uccise altre settanta persone.. Una conversazione durata più di venti minuti, durante i quali cresceva la consapevolezza di non poter fare più nulla. "Gloria mi raccontò di essere accerchiata dal fuoco e di non riuscire nemmeno buttarsi dalla finestra". "Non posso credere che finisca così" sarebbero state le ultime parole della ragazza, prima di congedarsi con la madre.