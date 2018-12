. E' questa la voce che circola insistentemente da ieri negli ambienti Dem, trapelata sulla stampa.. Sceso in campo come uomo di punta difra i due sembra ormai essersi consumata una vera e propria frattura che potrebbe essere preludio all'abbandono. Nelle scorse ore, rispondendo ai cronisti, l'ex premier ha di fatto "scaricato" quello che era stato definito il "suo" candidato: "Minniti irritato? Come sapete non mi occupo del congresso". Il rottamatore fiorentino appare quindi sempre più defilato all'interno del Pd, pronto a staccare la spina eSulla vicenda è intervenuto anche il governatore del Lazio, in lizza per la conquista della leadership democratica: "Spero che qualcuno non abbia deciso di distruggere il Pd e stia giocando a un gioco macabro, e non dobbiamo permetterlo. Il Pd va cambiato, non picconato con le furbizie. Distruggerlo ora o puntare a dividere credo sia un immenso regalo al M5s e Salvini".Un status di "riflessione", quello di Minniti, che lo ha portato adprogrammati per i prossimi giorni. La strada verso i gazebo del 3 marzo si potrebbe quindi restringere ancora di più, trasformandosi praticamente in una corsa a due fra(gli altri candidati Francesco Boccia, Dario Corallo, Maria Saladino e Cesare Damiano sono molto staccati nelle intenzioni di voto).La partita delle candidature, con o senza quella di Minniti, dovrà chiudersi comunque nelle prossime ore o al massimo nel giro di qualche giorno.