PALERMO - La polizia ha scoperto in via Tiro a Segno a Palermo un deposito con trenta auto e decine di moto rubate. Gli agenti sono arrivati al magazzino inseguendo due ladri che avevano rubato una vettura. Sono state trovate anche numerose parti di auto già smontate e pronte per essere vendute a carrozzieri e meccanici. Per aprire le saracinesche sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tolto i grossi lucchetti. I due giovani sono stati fermati e portati in caserma per accertamenti. Molti mezzi sarebbero stati rubati nell'ultimo mese. (ANSA).