di alcuni enti pararegionali come gli Enti Parco e i lavoratori dell’ente Fiera del Mediterraneo. Rimangono da risolvere due nodi: quello sul fondo per i Comuni in dissesto e quello sui fondi da recuperare per salvare le risorse per i disabili gravissimi. Ma per recuperare 20 milioni occorre tagliare le risorse da altri capitoli e così i tagli fanno "piangere" altre categorie: dai lavoratori delle Ipab ai Carabinieri a servizio della Regione fino ai beneficiari del Rei.Lì ieri sono stati esaminati gli emendamenti presentati dai deputati, circa un centinaio, e sono stati votati alcuni gli articoli. Entro oggi bisognerà liberare il ddl che domani mattina sarà incardinato in aula. “Sono fiducioso - ha detto, presidente della Commissione Bilancio - sul fatto che entro la giornata di oggi riusciremo a completare l’esame del ddl per dare una risposta a chi aspetta di essere portato alla normalità, ad un trattamento uguale a quello degli altri stipendiati”.Sarà una vera e propria corsa contro il tempo. Infatti, se la legge dovesse essere approvata prima della festa dell’Immacolata comunque agli uffici regionali avranno disponibili tre giorni per mettere in pagamento gli stipendi. Il 12 dicembre infatti chiude la cassa regionale e non è più possibile provvedere ai pagamenti.e 16. Le risorse vengono prese azzerando il finanziamento regionale per i farmaci innovativi. Nella prima bozza venivano prelevati 15 milioni adesso invece la cifra che verrà a mancare è pari a 23,5 milioni. Altri 10,4 milioni vengono presi da alcuni capitoli. Dal finanziamento regionale al Rei, il fondo per contrastare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale, vengono decurtati 5 milioni. Altri 2,4 milioni sono presi da un capitolo sui progetti individuali per presone disabili, 1 milione proviene dal capitolo per i controlli interni sulle amministrazioni per scrivere il bilancio consolidato. Ai lavoratori delle Ipab vengono tolti 1,5 milioni di risorse destinate all’applicazione del contratto nazionale. Un altro milione viene tagliato al fondo per l’uso dell’Arma dei Carabinieri a servizio della Regione. Infine, 300mila euro di risparmio sono connessi al un minor finanziamento del contratto di servizio aggiuntivo da affidare a Sas,La questione è stata posta dalla nascita del fondo per i comuni in dissesto con un cospicuo stanziamento, pari a 10 milioni, per il Comune di Catania. Ogni deputato però, di fronte alle esigenze di altri comuni, “ha fatto il suo”. Una delle questioni più vive è quella legata al Libero Consorzio di Siracusa, l’ex provincia in dissesto. Alcuni elementi sono poi per singoli comunipropone di dare 100mila euro a favore del Comune di Montevago per far fronte all’evento alluvionale e un emendamento a firmapropone di erogare altri 100mila euro per le stessa cause al Comune di Mazara del Vallo. Per concludere gli esempi un emendamento dipropone di dare un 1 milione e mezzo al Comune di Belmonte Mezzagno per pagare gli stipendi ai dipendenti.“Rimane preoccupazione - ha poi detto - per il fatto che il governo non affrontati la vicenda del lavoratori dell’Esa. È, inoltre, inaccettabile il taglio ai Comuni che hanno superato il 65 % di raccolta differenziata”."Abbiamo incontrato gli amministratori dei comuni in dissesto e pre-dissesto e apprezziamo quanto ribadito dall’assessore Armao sui ruoli distinti dei governi regionale e nazionale. - hanno detto i deputati dell'Udc - Sul punto, noi abbiamo presentato un emendamento a sostegno di questi 55 comuni ma auspichiamo che il governo nazionale si assuma la responsabilità che gli compete sul piano finanziario, poiché sarebbe disastroso e contro ogni logica di buona e sana amministrazione che la Regione Siciliana, sempre vicina ai propri amministratori locali, si addossasse l’onere finanziario che invece spetta allo Stato"."Ieri pomeriggio - ha detto il dem - in commissione Bilancio abbiamo chiesto all'assessore all'Economia di dirci quante risorse potevano essere messe a disposizione dei Comuni in crisi e ci siamo sentiti rispondere che in quel momento il governo non era in grado di dirlo ma che lo sarebbe stato entro l'inizio della seduta d'aula. Queste risposte - ha concluso Lupo - sono inaccettabili".e Giancarlo Cancellieri ha approfittato per evidenziare "la guerra fra bande all'interno della maggioranza dove i presidenti di commissione rinfacciano al governo di usarli come passacarte". Così il leader dei 5 stelle avvisa:"C'è un clima pessimo che si ripercuoterà anche sui lavori d'aula".