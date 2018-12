Hanno minacciato il personale agli sportelli, ma il colpo è andato in fumo. A finire nel mirino l'Unicredit di via Emilia a Palermo, da cui i due malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Momenti di panico, durante i quali avrebbero cercato di aprire la cassa continua. Il piano non è andato come avevano preventivato: i due non sono riusciti ad impossessarsi dei soldi e nel giro di pochi minuti si sono dileguati. Sul posto è giunta la polizia, a cui i dipendenti hanno fornito una descrizione dei due giovani entrati in azione: uno dei due avrebbe indossato un parrucchino, l'altro un paio di occhiali da sole. Le indagini per rintracciarli sono in corso, al vaglio ci sono le telecamere della videosorveglianza.