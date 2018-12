Ennesimo blitz antidroga della polizia a Ballarò. Nella zona del popolare mercato i Falchi hanno scoperto una vera e propria piazza di spaccio, facendo scattare le manette per Antonino Cecala, 43 anni e Carmelo Vicari, 38 anni, entrambi con precedenti per droga. Nella zona del popolare mercato i Falchi hanno scoperto una vera e propria piazza di spaccio, facendo scattare le manette per Antonino Cecala, 43 anni e Carmelo Vicari, 38 anni, entrambi con precedenti per droga.

Quest'ultimo era ai domiciliari, ma avrebbe continuato a spacciare in casa, in Salita delle Balate, nel cuore dell'Albergheria. I poliziotti hanno monitorato i suoi movimenti ed effettuato lunghi sopralluoghi nei pressi della palazzina: l'inequivocabile viavai di giovani e le cessioni di droga hanno fatto scattare il blitz.

Porta di Castro, nel quale sono state trovate due buste di cellophane, rispettivamente di 8 e 6 dosi di cocaina contenute in singoli pezzi termosaldati, 4 stick di colla e numerosi sacchetti usati per il confezionamento della droga.

Entrambi sono stati tratti in arresto e la droga è stata sequestrata per essere sottoposta ad accurati accertamenti in ordine a peso e principio attivo.