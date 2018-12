Aveva uno zainetto sulle spalle ed una penna in mano, in pochi minuti ha seminato il panico tra i passanti e i negozianti.Poi ha fatto irruzione in un bar, continuando a parlare dell'Isis. Inevitabile la paura e l'immediato allarme lanciato alla polizia, che ha effettuato un intervento massiccio nella zona.Una volta identificato, è stato accertato che già nel mese di giugno era stato sottoposto ad un Tso per problemi psichici e condotto in caserma. Poi è stato rilasciato.