La quarantaseienne, figlia del fondatore del marchio di telefonia, si trovava a Vancouver, quando è arrivato il mandato di fermo. La vicenda pare riguardare infatti le presunte violazioni che l'azienda avrebbe compiuto alle sanzioni imposte dagli Usa all'Iran. Dalla Casa Bianca per la donna è stata già chiesta l'estradizione e il processo per direttissima (l'udienza è attesa già domani).Intanto Huawei ha diramato un comunicato dove esprime fiducia nelle autorità internazionali e rivendica la propria estraneità alla vicenda: ", incluse quelle in materia di controllo delle esportazioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti e dell'Ue. Non siamo a conoscenza di illeciti, sono state fornite poche informazioni sulle accuse mosse alla Wanzhou"., che si sono svegliate tutte in perdita:-2,9% per Hong Kong, -1,9% per Tokio e Shanghai. Si teme ora che la vicenda possa inasprire ancora di più i rapporti Usa-Cina, determinando effetti devastanti sull'economia.