Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 5 dicembre, in Sicilia.1) PALERMO - Aula Borsellino, Facoltà di Scienze politiche, via Maqueda 324, ore 09:00 Imprenditori e professionisti del commercio internazionale, nel corso di un incontro, illustreranno il loro company profile e condivideranno opportunità di tirocini e di lavoro in occasione del "Doing Business with Mait", Master of Arts in International Trade, coordinato da Salvatore Casabona, docente di diritto comparato e degli scambi internazionali.2) CATANIA - Hotel Mercure, ore 09:30 Convegno nazionale su "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Bilanci, criticità, sviluppi e prospettive del decreto legislativo 81/2008 a 10 anni dall'emanazione" organizzato dal dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catania, diretto da Antonio Leonardi.3) CATANIA - Via Fiorita 7, ore 10:30 L'assessore alla Famiglia e ai Servizi sociali del comune di Catania, Giuseppe Lombardo, inaugura lo "Spazio Neutro", luogo per favorire, anche con la presenza di operatori qualificati, gli incontri tra figli e genitori nei casi di separazione dei coniugi o di difficoltà relazionali.4) PALERMO, ore 16:30 I socialisti siciliani incontreranno l'ex ministro ed ex vice segretario del Psi Claudio Signorile, per discutere sul tema "Un progetto per la Sicilia euromediterranea". Parteciperà anche l'ex assessore regionale Turi Lombardo e i rappresentanti di vari circoli, associazioni e movimenti socialisti e di sinistra, tra cui i neo-costituiti Laburisti per il Sud.5) PALERMO - Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace", ore 16:30 Inaugurazione della mostra fotografica per commemorare i ventisei anni di ministero Episcopale del cardinale Salvatore Pappalardo "Palermo 1970/1996". Il sole, i fedeli, il mare, Palermo e il cardinale Pappalardo. L'iniziativa è promossa dall'Arcidiocesi di Palermo e dalla stessa Biblioteca.6) CATANIA - Teatro Antico, sala Esedra, ore 17:00 Presentazione del libro "Italia da salvare. Gli anni della presidenza di Italia Nostra (1965-1980)" di Giorgio Bassani. Partecipano, tra gli altri, Gioconda Lamagna, responsabile del Polo regionale di Catania per i siti culturali, Rosalba Panvini, soprintendente dei Beni culturali e ambientali di Catania, e l'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa.7) PALERMO - Chiesa Valdese, via dello Spezio 43, ore 17:00 Tavola rotonda da titolo "1963-1993. Da Pietro Valdo Panascia a Pino Puglisi, le Chiese di fronte alle mafie". Interverranno: Peter Ciaccio, pastore Chiesa Valdese Palermo; Giampiero Tre Re, teologo cattolico; Vincenzo Ceruso, Comunità di Sant'Egidio Palermo; e Federica Raccuglia, giornalista e autrice del volume "L'uomo del dialogo contro la mafia".8) PALERMO - Astoria Palace hotel, via Montepellegrino 62, ore 17:30 L'ex ministro Dario Franceschini sarà a Palermo per promuovere la candidatura alla segreteria regionale in Sicilia di Teresa Piccione.9) PALERMO - Cattive, vineria letteraria, ore 18:30 Presentazione del nuovo libro di Roberto Alajmo "Repertorio dei pazzi della città di Palermo" (Sellerio).10) CARLENTINI (SR) - Chiesa Madre Immacolata Concezione, ore 19:00 Presentazione del volume "Don Pino Puglisi. Se ognuno fa qualcosa. Le parole del prete che fece paura alla mafia" di Francesco Deliziosi. Partecipano il giornalista Salvatore Di Salvo, presidente Ucsi Siracusa, Emanuela Favara, vincitrice di concorso per Magistrato ordinario. Sarà presente l'autore Francesco Deliziosi, del Giornale di Sicilia.11) PALERMO - Teatro Libero, ore 21:15 Nuova produzione del Teatro Akròama di Cagliari, "L'amante". Drammaturgia di Harold Pinter, premio Nobel per la letteratura. L'opera, che indaga scrupolosamente ciò che mantiene vivo un rapporto di coppia, è interpretata da Lea Karen Gramsdorff e Simeone Latini con la regia di Lelio Lecis. In replica il 7.