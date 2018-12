Il chirurgo plastico in quel periodo si trovava in servizio al Policlinico, ma era impegnato come consulente della Commissione Igiene e Sanità del Senato e, per questa ragione, su sua richiesta, con la delibera 43 del gennaio 2010, era stato collocato in aspettativa, senza assegni.Il dottore Tutino, difeso dall'avvocato Sabrina Donato, ha negato di aver provocato danni alla propria amministrazione, affermando di aver collaborato gratuitamente, in virtù di un'apposita convenzione, con l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e di aver percepito compensi solo per quegli interventi "salvavita" rivolti a malati non trasportabili, effettuati da quando era stato collocato in aspettativa senza assegni, sottolineando come si trattasse di remunerazioni esigue rispetto ai costi affrontati, regolarmente denunciate e sottoposte a tassazione.hanno accolto in parte le richieste del procuratore, condannando Tutino a risarcire 20 mila euro, affermando che la somma da recuperare deve corrispondere all'importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, con esclusione della ritenuta d'acconto. (ANSA).