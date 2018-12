AGRIGENTO - "Casa Fragapane, dove ha passato la gioventù lo scrittore Andrea Camilleri, non esiste più!". La denuncia arriva dall'associazione per l'ambiente MareAmico Agrigento, che in una nota spiega: "Questo è accaduto nonostante da diverse parti si erano poste in essere iniziative per salvarla e mantenere la memoria storica"."Mareamico - aggiunge - ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle, proprietaria dell'immobile, un tecnico affermato per realizzare, gratuitamente, un progetto di ristrutturazione e recupero. Ma è stato tutto inutile: il 5 dicembre 2018 la casa è stata abbattuta!".Ecco le immagini della demolizione: