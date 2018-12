- Marco Minniti conferma il ritiro della sua candidatura a segretario del Pd, "per salvare il partito". "Quando ho dato la mia disponibilità - afferma Minniti a Repubblica - quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più possibile il nostro partito e rafforzarlo per costruire un'alternativa al governo nazionalpopulista". Ora si augura che dalle primarie esca "una leadership forte". Da parte sua Renzi attacca: "Non chiedetemi di stare dietro alle divisioni del Pd. Non farò il piccolo burattinaio del congresso".