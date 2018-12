. La tragedia ieri mattina a Monreale, in provincia di Palermo: il giovane aveva soltanto vent'anni, compiuti a fine novembre.. La salma è infatti stata trasferita all'istituto di Medicina legale del Policlinico, dove sarà effettuato l'esame. Nel frattempo, la notizia della morte di Saverio ha gettato nello sconforto la cittadina normanna alle porte del capoluogo. In tanti conoscevano il giovane, sui social sono decine i messaggi a lui rivolti e i ricordi di amici e parenti."Save - aggiunge un altro amico - non ci sono parole, non mi escono. Riposa in pace". In base a quanto ha raccontato la madre ai carabinieri, intervenuti ieri in via Caruso, la donna si sarebbe recata nella stanza del figlio per svegliarlo. A quel punto, ha subito chiamato il 118, ma ai sanitari non è rimasto che accertare il decesso.. E ancora: "Di certo questa era l'ultima cosa che non mi potevo aspettare - scrive Enzo - beh che dire, sei sempre stato buono con tutti..mancherai tantissimo ancora non ci posso credere a queste ingiustizie della vita. Riposa in pace piccolo angelo". Sul corpo del ragazzo non sono stati rilevati segni di violenza, secondo l'ipotesi privilegiata sarebbe stato stroncato da un malore, ma sarà l'esame autoptico a confermarlo.. Abitava con l sua famiglia a Partanna Modello, la Procura aveva aperto un fascicolo sul caso, ma le indagini sono chiuse lo scorso anno: sul decesso della ragazza è infatti stata esclusa la responsabilità dei medici che l'avevano precedentemente visitata.