. I lavoratori della Regione, che dal 2001 vivono nello status di precari, hanno fatto sentire la loro voce per le vie di Palermo fino a stamattina, quando un corposo corteo ha attraversato il centro della città, passando davanti al teatro Massimo. Attaccando la politica i manifestanti hanno chiesto con cori e striscioni l'attuazione di un. Il prossimo 1 gennaio, infatti, stando a quanto era stato disposto nella Finanziaria 2018, sarebbe dovuta arrivare l'agognata assunzione da parte della Resais. Ma un'impugnativa della Corte costituzionale ha bloccato l'operazione, lasciando ancora una volta i lavoratori nel caos.- raccontano alcuni manifestanti -, dal 2001 non abbiamo certezze e non ce la facciamo più. In questi 17 anni per noi non sono stati versati i contributi e negli ultimi tre mesi non abbiamo visto nemmeno gli stipendi. La politica ci ha dato ogni triennio lo zuccherino della proroga, ma adesso siamo stanchi di essere continuamente in bilico e del tutto dimenticati".