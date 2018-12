Un prete cattolico americano è stato arrestato nelle Filippine con l'accusa di avere abusato sessualmente di sette chierichetti in una remota città del Paese. Kenneth Bernard Hendricks, 77 anni, è stato incriminato in Ohio, dove un tribunale ha emesso un mandato per il suo arresto. L'uomo, che ora attende di essere estradato, vive nelle Filippine da 37 anni e il caso è esploso dopo la denuncia delle presunte vittime.