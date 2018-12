È questo, quindi, il crono-programma dei lavori che i deputati si sono dati per riuscire ad approvare le norme che consentiranno di pagare i sussidi per ex Pip, gli stipendi dei lavoratori degli enti Parco, dell’Esa, dei Consorzi di bonifica e degli ex lavoratori dell'ente 'Fiera del Mediterraneo', e di tutti i Comuni in dissesto.

. "Dovuto il ripristino dei finanziamenti per l’assistenza ai soggetti con disabilità - ha affermato Fava -, dovuto l’aiuto agli enti locali in dissesto nell’attesa di interventi strutturali e non in emergenza, dovuto l’aumento degli stanziamenti su fiumi e torrenti e le risorse per pagare gli stipendi ai lavoratori. Ma -ha continuato il deputato del gruppo Misto - le buone notizie si fermano qui perché dentro il disegno di legge di variazione del bilancio troviamo segnali pessimi. 200mila euro in meno per i centri antiviolenza, 100mila in meno per il banco alimentare, 1,2 milioni alle attività di contrasto sociale alla mafia (estorsioni, antiracket, parti civili), 1 milione in meno per i comuni virtuosi che hanno portato la raccolta differenziata al 65%, 4,55 milioni per gli interventi di contrasto alla povertà. Proveremo - ha concluso Fava - a reinserire almeno parte di queste somme".

Domani, l’Assemblea regionale siciliana tornerà a riunirsi alle 11 per la discussione generale sulla proposta di legge. Sempre domani, alle 18, l’Ars potrebbe iniziare a votare il ddl. Almeno questa è stata la disponibilità indicata dal presidente dell'Assemblea Gianfranco Miccichè: è probabile, però, come pure affermato dal titolare della poltrona più alta di Sala d'Ercole, che la legge venga votata martedì prossimo.I lavoratori, secondo la legge, dovevano passare in Resais ma che chiedono chiarezza sul loro futuro per via dell'impugnativa da parte dello Stato sulla norma che prevedeva l’assunzione nella società regionale. Una folta rappresentanza degli ex Pip ha presidiato piazza del Parlamento per tutta la giornata e così Figuccia è intervenuto a sostegno della categoria: "per rappresentare l’esigenza che vengano evitati ulteriori lungaggini". Milazzo ha così ricordato che il ddl sulle variazioni di bilancio si occupa anche degli ex Pip: "Abbiamo messo i soldi per pagare le ultime mensilità di quest'anno. Per quanto riguarda il passaggio in Resais - ha poi ricordato - c'è un contenzioso con lo Stato e possiamo solo fare una norma di salvaguardia mentre aspettiamo la sentenza".Il testo conserva la sua forma snella, solo sei articoli, ma è arricchito dal tentativo da parte della maggioranza di trovare una sintesi sulle risorse da usare per rimpinguare i capitoli di bilancio necessari per riuscire a pagare gli stipendi ed evitare che l’aula si ingolfi per esaminare molti emendamenti. Il tempo della presentazione delle proposte di modifica sarà la prova del nove.