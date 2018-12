, una sorta di manovra alla Robin Hood al contrario, che toglie agli ultimi per dare ai primi, che progetta perfino di aggredire il fondo per i disabili, e di azzerare il fondo per le povertà, finanziando enti inutili e marchette per i deputati della sua maggioranza”. Lo afferma il nuovo capogruppo del Movimento 5 stelle all’Ars, Francesco Cappello, a commento del resoconto del primo anno del “disastroso governo Musumeci”.. Il deputato 5stelle sottolinea anche la “vergognosa assenza” di Musumeci in aula. “Come Crocetta - dice Cappello - Musumeci diserta, insieme alla sua maggioranza, l’aula per discutere con i giornalisti, invoca il senso di responsabilità del parlamento sulle variazioni di bilancio e poi si sottrae al dibattito d’aula sui tagli, e sulle storture della sua manovrina, che anche in questa circostanza è frutto di decisioni unilaterali e comprovano l’incapacità di questo governo, non solo di programmazione della spesa, ma anche della capacità della spesa stessa”.. “Mai parlato di poltrone, mai parlato di ribaltoni, di queste cose parlano i compagni di viaggio e di coalizione di Musumeci. Noi avevamo solo proposto un accordo sui progetti per la Sicilia, ma, evidentemente, salvare l’isola, che ha il pilota automatico puntato verso il baratro, a Musumeci non interessa. Ne prendiamo atto”. “Il report del suo prima anno? Solo un’operazione di camouflage grafico per nascondere il disastro assoluto, ma, grafiche a parte, lo scempio è sotto gli occhi di tutti. Musumeci dice che questo per lui è stato l’anno più bello della sua vita? Peccato che questo ha coinciso con l’anno peggiore dei siciliani. E questo è tutt’altro che un caso”. “Qualche giorno fa - conclude Cancelleri - il presidente si appellava al silenzio del dovere: fuori luogo, come sempre, perché i siciliani meritano risposte e meritano di vedere realmente cambiare le cose”