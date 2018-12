Perché leggere un testo didascalico sull'adolescenza se non si deve sostenere un esame universitario? La risposta non è semplice, ma quando volti l'ultima pagina del libro sull'adolescenza di Alessandro Versace ti rendi conto di aver fatto, attraverso le parole dell'autore e dei suoi riferimenti bibliografici, un viaggio a ritroso nel tempo. Perché la risposta alla domanda di apertura potrebbe essere: leggi un libro sull'adolescenza per comprendere fino in fondo cosa hai passato in quegli anni. Se poi il viaggio verso la consapevolezza lo fai in compagnia del giovane Holden tutto diventa ancora più interessante.Il libro in questione infatti, "J.D. Salinger Il Giovane Holden. Una lettura pedagogica sull'adolescenza" (Pensa Multimedia), di Alessandro Versace, docente di Pedagogia generale per il corso di laurea in Scienze della formazione e della comunicazione all'Università di Messina, è come una lunga analisi del testo di uno dei libri più amati nella storia della letteratura, amato soprattutto per il suo accendere i riflettori su un'età che gli adulti spesso tendono a non comprendere.È, quella del giovane Holden, la storia di un adolescente che fa comprendere il disagio esistenziale, la rabbia, il dubbio, la frustrazione e altre emozioni e differenti stati d'animo che danno l'idea di un corpo che cambia, di una mente che cresce, di una persona che evolve e che cerca disperatamente il suo "posto nel mondo". L'adolescente, nel suo viaggio alla ricerca dell'identità, è un "funanmbolo".In un viaggio tra famiglia, scuola, compagni, interiorità, attraverso il giovane Holden, Alessandro Versace giunge ad una definizione dell'adolescente oggi. Oltre a tutti gli assunti storicamente e ciclicamente veri la domanda a cui rispondere è: chi è Holden oggi? La risposta è preoccupante: "L'adolescenza oggi assume il volto dell'emergenza il malessere dei giovani, però, non è da imputarsi a crisi esistenziali tipiche del processo di crescita, ma [...] ad un futuro che invece di promessa diviene minaccia".E il testo si chiude con un monito, con un'evidenza millenaria: "Lo sguardo dell'adulto è in mobile e non si lascia sedurre dal cangiante adolescente". Insomma, è tempo di aprire gli occhi e prendere precauzioni.