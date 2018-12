Sabato 8 dicembre 2018, alle 22:00, al Mob Disco Theatre di Villagrazia di Carini (PA), andrà in atto il “FIGHT Festival round 2”. L’evento dà continuità al “FIGHT Festival round 1” realizzato nell’agosto 2017 con ospite speciale Sfera Ebbasta. Sul palco saranno presenti artisti di altissimo livello: si inizia con il dj set hip hop di Alex 3o5 e somtinweird, il successivo warm up di Ferrigno che apre le danze al rap dal vivo con i FIGHT Artists, Gorilla Sauce, Othelloman, Giaime e Madman. A seguire si balla sotto il palco con il dj set aftershow dell’organizzazione di eventi trap “Boomin” e il closing act techno di Fabrizio De Santis. Si preannuncia una serata all’insegna dell’hip hop in una delle location più importanti d’Italia.Con questo evento si inaugura la stagione 2018/2019 nell’ambito degli spettacoli marchiati FIGHT Entertainment che da oltre un anno e mezzo è sinonimo di hip hop e mira a riportare in auge la scena rap palermitana. Con l’obiettivo di rilanciare l’intrattenimento cittadino, promuove rapper e producer nostrani per rappresentare una Palermo troppo spesso dimenticata. Nel breve arco di attività, FIGHT annovera già palchi con ospiti del calibro di Marracash e Guè Pequeno, Vegas Jones, il sopracitato Sfera Ebbasta, lo stesso Giaime, Dani Faiv e Nitro. FIGHT, inoltre, dopo molteplici attività condivise, decide di unirsi in produzione con Boomin e Unlocked, società leader che ormai da 6 anni produce i più grandi eventi dance e techno, per co-produrre un totale di 3 eventi e gestire la direzione artistica del settore hip-hop dell’annuale Unlocked Music Festival che si terrà a giugno 2019.Tutte le informazioni utili del festival sono disponibili all’interno dell’evento sulla pagina Facebook di FIGHT Entertainment, dove si possono scoprire i servizi navetta offerti, gli orari e i prezzi d’entrata. Spicca la possibilità di acquistare il biglietto per il “FIGHT Pitch”, una zona da 250 posti limitati per avere la certezza di godersi il concerto tra le prime file.Cos’è FIGHT?Organizzazione di eventi, ma anche booking, management, visione e movimento hip hop. FIGHT non si pone e non vuole limiti e ha portato il proprio marchio sul palco di tutti i maggiori eventi rap/trap, e non solo, della Sicilia: nel portfolio del brand, ad esempio, l’apertura di concerti come quelli di Fabri Fibra, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta (per due volte), Sean Paul e Martin Garrix. Presenti non solo sui palchi dei concerti, ma anche in manifestazioni, eventi culturali, sportivi e festival di grande appeal: dal Motor Show allo Sport Show, dal Offroad Show fino al Pride Village, il Palermo Band Festival e l’Inside Out dell’artista francese JR.