La violenza per le strade della città esplode per una precedenza non rispettata. Ogni occasione, anche la più banale, è un pretesto per affermare la supremazia.e cugino del capo mandamento Gregorio Di Giovanni, racconta le sue gesta a Filippo Annatelli, capo della famiglia di Corso Calatafimi. E lo fa con orgoglio.: “... sono con la macchina… io faccio dietro un'altra macchina... cose... mi infilavo... dalla via Goethe (a pochi passi dal Palazzo di giustizia, ndr)… Filì, mi accosto... cosa inutile, t’infilasti?…". Pispicia e il suo rivale si sfidano a parole, almeno all'inizio. Poi, lo riconosce. L'uomo al volante ha un volto familiare: "... quello che guidava... è di qua vicino… ferma… ferma… aspetta… che stai dicendo?… e scendono tre… due così e questo qua, uno qua e uno qua: cosa inutile…".Piscpia non perde la calma: ".... allora gli ho detto: sangue mio… ci dissi... vengo da lavorare, stanco, io ti domando scusa… dove posso venire... chi sei?… dove posso venire a domandarti scusa?... Io per serviti sono Mimmo e sono di Sant’Agostino… e sangue mio, sto arrivando, cinque minuti ci vogliono..."."Filì, ho chiamato a lui… cose… appena è sceso gli ho detto: statti qua… ho preso il casco, me lo sono messo ‘o riversu (al contrario, ndr)… ci dissi: l'hai visto?… cinque minuti e sono qua, sangue mio … dice: a te aspettavo…minchia ci cafuddu un colpo di casco, lo apro tutto e scoppa ‘n terra...".ci dissi… e ti sta finendo bene, ti dovrei sparare qua e ti dovrei ammazzare qua come un cornuto e ti andrei a pagare… hai capito cornuto che sei". Pispicia, già condannato per mafia e ora di nuovo in carcere nel blitz che ha decapitato la nuova Cupola, si allontana, orgoglioso di avere dimostrato chi comanda a Porta Nuova.