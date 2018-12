. Per questo il Comune ha deciso, anche per il 2019, di ampliare il numero dei siti che possono ospitare le cerimonie laiche: una delibera della giunta Orlando, infatti, ha confermato anche per l’anno prossimo la possibilità di pronunciare il fatidico “sì” anche nel giardino di villa Trabia o allo Spasimo, sebbene solo in estate., l’ex chiesa di san Mattia ai Crociferi, alla Kalsa, e infine l’ex Fonderia Reale alla Cala. Un numero abbastanza esiguo che, due anni dopo, è stato ampliato includendo anche villa Trabia con l’uso dei giardini esterni dal 21 giugno al 20 settembre. Nel 2017 la giunta ha deciso di estendere il periodo estivo dal 20 maggio al 14 ottobre e di includere anche il complesso dello Spasimo, ottenendo un discreto successo.sono in aumento, il sindaco e i suoi assessori hanno disposto di rinnovare, per tutto il 2019, la possibilità di sposarsi in questi due spazi nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 12 ottobre, compatibilmente con gli eventi pubblici già organizzati. In totale nel 2018 sono stati celebrati 104 riti a villa Trabia, 23 allo Spasimo, nove a San Mattia e ben 549 all’ex fonderia Oretea.