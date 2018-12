capitali europee della cultura 2018: questa l’iniziativa in corso in questi giorni nel capoluogo siciliano e che ha portato in città 20 artisti olanedesi e 18 maltesi. Oggi alle 17 al Ditirammu e alle 18 a Palazzo Butera i primi appuntamenti, seguiti al Santa Cecelia da una conferenza istituzionale e da uno spettacolo musicale con Marta Favarò, Federica Maggi, Roberto Cascio, Lino Zanna, Alessio Scarlata, Patrizia Terzo e Salvatore Scinaldiu, seguito da uno spettacolo olandese a cura degli Sterrenfabriek en Talant. Domani, 8 dicembre, spazio al premio Sicilia letteraria, al Teatro per il sociale e di sera a uno settacolo musicale palermitano e poi maltese a cura degli Astra Folk Group.cerimonia che ha premiato cinque eccellenze siciliane che si spendono quotidianamente per la diffusione e la promozione della cultura in tutte le sue forme: una serata che ha fatto il pieno di pubblico e che è stata promossa e organizzata dal comitato presieduto dal consigliere comunale Giulio Cusumano. Tra i premiati il direttore artistico del teatro Al Massimo di Palermo, Aldo Morgante, e ancora Mario Zito, Ignazio Buttitta, Angela Fundarò Mattarella e Tommaso Romano. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fino a esaurimento posti.