iniziato oltre un anno fa.

primo gennaio, riprenderà l’erogazione dell’integrazione oraria per i lavoratori 331, le cui somme sono state previste in bilancio”.

salario accessorio a danno dei lavoratori e dei cittadini che non riceveranno i servizi: vogliamo risposte utili e concrete o non esiteremo ad attivare la mobilitazione dei lavoratori”.

dei 651 precari che, nel giro di due anni, potranno firmare i contratti a tempo indeterminato, ma per tutti gli altri si annunciano tempi duri con la produttività ridotto al lumicino e i sindacati pronti alla mobilitazione. E’ questo l’esito dell’incontro che si è tenuto ieri tra l’amministrazione Orlando e i sindacati di Palazzo delle Aquile.tra annunci allarmistici e pericoli paventati, e che adesso sembra, almeno per i precari, concludersi con un lieto fine. Per quanto riguarda i 53 ex articolo 23, chiamati comunemente “articolisti”, l’approvazione del bilancio consolidato ha fatto scattare il disco verde e, tra dicembre e gli inizi di gennaio, dovrebbero firmare tutti il passaggio a tempo pieno e indeterminato, in virtù di un percorsotempo determinato pur di mantenere una qualifica più alta. I paletti fissati dalla legge Madia, però, rischiavano seriamente di impedire la firma di ulteriori proroghe e così gli uffici comunali, Ragioneria in testa, hanno studiato la materia e trovato una scappatoia: grazie al combinato disposto di alcuni commi e alla spesa sostenuta nel triennio precedente, infatti, Palermo potrà stabilizzarli tutti e non sarà obbligato ad assumerne altrettanti all’esterno. In pratica i 598 vedranno il proprio contratto trasformarsi da determinato a indeterminato, ma comunque rimanendo con le ore attuali e quindi part-time: un’operazione che al Comune costerà 15 milioni di euro l’anno e che dovrà passare comunque da una procedura selettiva; nelle more, si potranno rinnovare i contratti.se paragonate al numero dei precari: piazza Pretoria dovrà infatti indire concorsi pubblici per assumere 10 funzionari, di cui cinque amministrativi e cinque contabili, al costo di 342 mila euro l’anno, oltre al concorso per dirigenti già in corso.i soldi per pagare la produttività di tutti i dipendenti comunali, dal 2019 e per i successivi cinque anni dovrà fare a meno di oltre sette milioni di euro e sarà quindi falcidiato: una decisione dovuta al parere contrario del Revisori dei Conti, espresso anche sulla scorta dei richiami del ministero dell’Economia e del fatto che l’Oiv, il nucleo di valutazione, non ha dato il via libera. Una vicenda complessa e intricata, ma che fa infuriare i sindacati e che sarà oggetto di un nuovo incontro previsto per giovedì prossimo.le procedure dei dipendenti ex articolo 23, insegnanti e redattori, centralinisti e altro ancora entro il 2018 e, dal 2019, avviare il processo di stabilizzazione per tutti i dipendenti a tempo determinato – dicono in una nota Csa, Cgil e Uil - Inoltre abbiamo stabilito che a partire da gennaio riprenderanno le procedure di stabilizzazione sia per i 75 colleghi ex Palermo Lavoro che ancora attendono la stabilizzazione, che per gli Asu ancora sospesi. Abbiamo chiesto inoltre che le risorse dei pensionamenti, dal 2019 in poi, vengano destinate all’incremento orario, inoltre si dovrà procedere a una riqualificazione di tutti i dipendenti comunali attraverso le progressioni verticali per tutte le categorie. Abbiamo avuto anche rassicurazioni che, a partire daldel taglio al Fes, il Fondo efficienza servizi, operato in seguito alla mancata certificazione del collegio dei revisori dei conti che, anziché decidere su equilibrio e sostenibilità contabile, ha comunicato di condividere il parere del Mef, disconoscendo l’iter condiviso a favore dei servizi e dei lavoratori che vengono così penalizzati oltremodo e senza ragione. Abbiamo espresso le nostre criticità alla delegazione trattante e non esiteremo a bloccare già da gennaio tutte le prestazioni, senza le garanzie di un contratto decentrato esigibile”.del residuo 2018 (terzo quadrimestre), pari in media a 250 euro a dipendente. “Per il 2019 abbiamo chiesto di non tenere conto della nota dei Revisori – concludono i sindacati – e proposto alternative che saranno vagliate dall’amministrazione. Non possiamo rinunciare a grossa parte del- grazie al lavoro svolto in questi mesi dal settore delle risorse umane e dalla ragioneria, che hanno individuato i passaggi formali necessari per dare seguito all'indirizzo politico venuto dalla Giunta rispettando i non pochi paletti fissati dalla normativa vigente. Per centinaia di famiglie si conclude così un lungo periodo di incertezza, che in alcuni casi andava avanti da decenni". Per l'assessore alle Risorse umane Gaspare Nicotri "si tratta di un risultato storico anche in considerazione del fatto che avviene in un momento non facile per gli enti locali, stretti fra tagli e normative sempre più limitanti. E' una conferma del buon operato degli Uffici che hanno individuato modalità e risorse per garantire finalmente una stabilità a questi rapporti di lavoro".