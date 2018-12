"La raccolta in città è fuori controllo, i quartieri periferici abbandonati e sporchi, la differenziata sotto i limiti di legge e il terzo step un fallimento colossale. Commercianti e residenti sono circondati dai rifiuti che non vengono raccolti da giorni - precisa Ferrandelli - il differenziato resta per strada rischiando di essere sporcato e di causare il paradosso di denunce e sanzioni da parte delle forze di controllo.

È indecente quello a cui tutti assistiamo ormai quotidianamente. Una città precipitata da anni al 106 posto per qualità della vita su 110 città italiane. Il Sindaco si è ormai manifestato incapace di gestire la situazione sia dal punto di vista gestionale che sanitario, di cui dovrebbe essere la massima autorità locale. Credo - conclude Ferrnadelli - sia arrivato il tempo, come già accaduto per Bellolampo, di commissariare il Comune con i poteri sostitutivi”.

PALERMO - “A Palermo regna il caos e siamo prossimi all’emergenza sanitaria". Queste le affermazioni del capo dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.