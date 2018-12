"Abbiamo dovuto approvare due Defr (Documento di economia e finanza, ndr) il bilancio consolidato e il rendiconto del 2016, poi ancora quelli del 2017. Il passato governo regionale ha creato un ingorgo. Adesso sarà tutto più normale".

"Il mio assessorato in questo caso ha dovuto fare operazioni meramente tecniche. Abbiamo chiesto dove non c'erano risorse impegnate e le abbiamo rimesse in movimento. Senza questa operazione le risorse che utilizziamo non sarebbero state utilizzate. Così, invece, serviranno per fare due tipi di uscite: 'spesa rigida', come è quella per il pagamento degli stipendi, e 'spesa straordinaria' che si è resa necessaria e urgente come ad esempio quella per la pulizia dei letti dei fiumi".

"Sì, le variazioni di bilancio non tolgono niente a nessuno. Il contenuto del disegno di legge è principalmente tecnico. Si consente l’utilizzo di risorse che altrimenti sarebbero andate in disimpegno. Senza questa operazione, la spesa diventerebbe improduttiva. In questo non c'è scelta politica. I soldi si prendono nei capitoli dove ci sono risorse disponibili. Naturalmente poi c'è l’aspetto del controllo, questo sì: politico, su come i dipartimenti hanno applicato le norme. Non è questo però il compito del ddl in esame. Le questioni veramente politiche sono rimandate quando si tratterà la legge di stabilità".

"Quelli per Catania sono fondi che spettavano già alla città. La questione però è un’altra.."

"La Sicilia non ha la competenza in materia di finanza locale. Ha solo la competenza in materia di ordinamento degli enti locali che è cosa diversa. Ora la stagione della crisi degli enti locali deve essere risolta con lo Stato che ha la competenza. Tutto è nato da quando i Comuni hanno iniziato a gestire autonomamente le entrate tributarie dimostrando una scarsa capacità di riscossione. Contemporaneamente a questo processo, il governo centrale ha iniziato a chiedere alla Sicilia un contributo per il risanamento della finanza pubblica che vale 1,35 miliardi a cui si sommano 218 milioni di split payment (l'Iva che la pubblica amministrazione non paga alle imprese ma versa direttamente allo Stato, ndr.) La Regione non potendo sottrarre risorse alle spese per il suo funzionamento ha così ridotto le assegnazioni agli enti locali. Per questo abbiamo impugnato il bilancio statale e abbiamo avviato un negoziato con Roma perché lo Stato torni ad rispondere dei suoi doveri".

"La Regione non può farsi carico di tutti questi oneri è necessaria una soluzione strutturale. Registriamo, ad esempio, un processo che dà il senso di quanto sta accadendo. Il prelievo forzoso sui Liberi consorzi e sulle Città metropolitane siciliane vale circa 277 milioni eppure lo Stato pensa di dare alle ex province italiane 250 milioni per scuole e strade. Quanto viene tolto alla Sicilia viene diviso in tutta Italia".

"Si tratta di un fondo che dovrebbe avere un effetto moltiplicatore del 10%. La Regione dovrebbe così garantire le anticipazioni delle banche verso i Comuni per 40 milioni. Un modo per pagare gli stipendi dei dipendenti".

"La questione è sempre la stessa: le variazioni di bilancio servono per la spesa di qui a quando chiude la Cassa regionale: attorno al 20 dicembre. Durante la sessione di bilancio si valuterà l’ipotesi di rimpinguare il fondo. Ma tutto dipende anche da come si evolverà il confronto con lo Stato: non possiamo essere lasciati soli".

In commissione mi sono impegnato perché nella prossima manovra il fondo sia rimpinguato anche alla luce del fatto che queste somme, nell’anno corrente, non sono state impegnate".

"Il passaggio in Resais programmato per il primo gennaio 2019 è impedito dal ricorso. Quel termine è così differito. Noi abbiamo difeso la norma di fronte la Corte Costituzionale ma stiamo lavorando anche per una soluzione più veloce che superi la censura trovando con lo Stato un accordo per consentire il passaggio".

“Io condivido l'interpretazione fornita dal ragioniere generale su cui si basava quella decisione: la legge ci consente di assumerli e quindi è questa la strada da seguire. Quelle dei 134 lavoratori delle ex Partecipate in Sas non sono nuove assunzioni, è gente che aveva un contratto a tempo indeterminato ma che è stata

licenziata".

"Io mi occupo di atti amministrativi".

"Fu solo una differenza di visione rispetto agli orientamenti giuridici da seguire e all'interpretazione da dare alle norme".

"Noi facciamo di tutto per farcela. È giusto che ci sia una ciclo del bilancio regolare e che l'amministrazione possa agire fin dai primi dell'anno in modo regolare senza avere l'obbligo di spendere in dodicesimi. Inoltre, come indicano le norme al riguardo, la legge di stabilità conterrà solamente articoli che prevedono un diverso ammontare delle entrate e delle spese. Sarà leggera. La normativa di riordino e variazione alle autorizzazioni di spesa sarà poi contenuta nel collegato".

vicepresidente della Regione risolve in modo lapidario la questione che è costata la poltrona di presidente di Sas a Marcello Caruso, dopo la sostanziale sfiducia del presidente dell'Ars. Armao è a Roma dove ha espresso in conferenza Stato-regioni il parere della Sicilia sulla manovra. Nei tavoli romani infondo sono aperte questioni che potrebbero essere risolutive per le questioni siciliane lo stesso assessore all’Economia infatti ricorda: "Lo Stato ci chiede un miliardo e mezzo all’anno. È una situazione insostenibile".