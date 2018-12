L'incidente, nella tarda mattinata di oggi all'altezza del civico 87, poco prima di Porta Sant'Agata.. La ragazza si trovava in compagnia di alcuni familiari che hanno immediatamente lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale Civico, non si conoscono ancora le sue condizioni.anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'ennesimo incidente in città. Soltanto due giorni fa un altro pedone è stato travolto da un'auto nella stessa zona, a distanza di pochi metri. Una donna stava attraversando la strada all'altezza di piazza Sant'Antonino, quando in seguito all'impatto è stata scaraventata sull'asfalto. Per lei è stato necessario il trasporto al Civico, con codice rosso.: un automobilista ha perso il controllo del mezzo che si è poi ribaltato finendo contro le barriere del tram. E' stato trasportato al Buccheri La Ferla dal 118.