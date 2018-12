"Fa molto piacere sentire le rassicurazioni che l'assessore Armao ha dato, in linea con quanto affermato dal presidente Miccichè sui lavoratori della Sas. A questo punto sono sicuro che l'assessore, nell'assemblea del 14, darà indicazioni precise sul socio di maggioranza della Sas e, se fosse possibile, del nuovo presidente della medesima". Così il capogruppo di Forza Italia alla Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Milazzo, in merito alla vicenda legata all'assunzione a tempo indeterminato degli ex interinali che aspettano di transitare nella società regionale. "Certamente - conclude il capogruppo - tutto sarà possibile tranne che lasciare in mezzo a una strada queste persone".