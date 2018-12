Quindici minuti di applausi hanno salutato l'Attila di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, che ha inaugurato ieri sera la stagione del Teatro alla Scala. Almeno cinque minuti di applausi e pubblico in piedi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in sala, con il coro che da dietro le quinte, spontaneamente ha cantato l'inno di Mameli. Quasi due milioni gli spettatori della diretta dalla Scala su Rai1.(ANSA).