più piccoli, sparsi per le circoscrizioni, oltre a piante e nuovi arredi a piazza Verdi, un “villaggio” a piazza Castelnuovo, il concertone del 31 dicembre e i progetti nelle otto circoscrizioni. Palermo si prepara al Natale e il Comune, approvato il bilancio 2018, sta bruciando le tappe per bandire le gare e spendere i fondi messi a disposizione dal consiglio comunale. Una corsa contro il tempo, anche se ormai non è più una novità, per impegnare la spesa e non perdere i soldi.da 15 metri, mentre sfiorano i 10 metri quelli di piazza Bellini e di piazza San Domenico, con quest’ultimo che sarà posizionato solo dopo la processione dell’Immacolata. Ma in città ci saranno anche altri 27 alberi più bassi che saranno collocati in piazze e luoghi di ritrovo, in base alle segnalazioni che proverranno dalle circoscrizioni.al Teatro Massimo, che può contare anche sulle palme ricoperte da luci, nuove panchine e nuove fioriture. Le luminarie però abbelliranno tutta la città, con una gara da 94 mila euro più iva, e addobberanno non solo strade e piazze principali ma anche mercati storici, borgate marinare e periferie.ci sono a disposizione 250 mila euro e dieci concorrenti in gara. Ma il Comune spenderà altri 100 mila euro, anche se la somma potrebbe aumentare all’ultimo minuto, per finanziare i progetti di Natale nelle otto circoscrizioni: l’avviso, chiamato “Festa con i Bimbi 2018”, si chiuderà i 14 dicembre e selezionerà le proposte per realizzare, in ognuna delle otto circoscrizioni, un’attività dedicata ai bambini e una per le famiglie. I progetti andranno in scena dal 21 dicembre al 6 gennaio e a partecipare potranno essere solo quelle realtà già attive da un paio d’anni che avranno la facoltà di avanzare una sola proposta, finanziabile con un massimo di 10 mila euro.– ho chiesto di inserire nel bando per le luminarie natalizie anche i mercati storici come il Capo, la Vucciria, Ballarò, Sant’Agostino, via Bandiera, il mercato delle Pulci, via Calderai e via Montalto che sono il cuore della nostra città. Al di là delle polemiche, spesso anche strumentali, ritengo che il settore Cultura sia uno dei pochi che funziona bene, che cerca di garantire iniziative importanti alla città anche se spesso con fondi legati al bilancio che il consiglio approva. Anche quest’anno siamo in ritardo, non sono stati ancora approvati i Peg ma ci sono già i bandi per gli spettacoli natalizi a favore dei bambini. Serve però un tavolo tecnico per programmare gli eventi di interesse turistico da finanziare con le entrate della tassa di soggiorno”.dal Politeama fino al Massimo, ma il Comune è pronto a puntare i riflettori anche sul Cassaro. Nel tratto basso, dal mare a via Roma, corso Vittorio Emanuele godrà di weekend lunghi: alla classica pedonalizzazione di sabato e domenica, si aggiungerà la chiusura alle auto nei lunedì 24 e 31 dicembre. Nel tratto medio, da via Roma ai Quattro Canti, c’è allo studio una soluzione sullo stile di via Maqueda bassa: una sola corsia per le auto al centro e le parti laterali, delimitate con fioriere, riservate ai pedoni. In via Libertà, invece, chiusura della carreggiata centrale le domeniche e i festivi.23, 25, 26, 30 dicembre e primo gennaio, dalle 12 alle 22, e nei giorni 22, 24, 29 e 31 dicembre, dalle 19 alle 23. Fino al 30 dicembre, infine, a piazza Castelnuovo sarà di scena la manifestazione fieristica “Natale a Palermo”.