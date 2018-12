"Stavamo ballando in attesa che cominciasse lo spettacolo di Sfera Ebbasta - racconta un testimone ad ansa.it - quando abbiamo sentito un odore acre, siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l'abbiamo trovata sbarrata, i buttafuori ci dicevano di rientrare...".

Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona dove si stava svolgendo un concerto rap. Almeno un centinaio sono rimasti feriti, 10 dei quali in modo grave, secondo la prima ricostruzione. La tragedia è avvenuta intorno all'una di notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in località Madonna del Piano.