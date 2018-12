PALERMO - Il benessere e la salute della donna nel presente e nel futuro della Medicina di genere. È questo il tema del meeting “Salute della donna in un'ottica di fisiopatologia di genere” Un appuntamento che si rinnoverà lunedì 10 dicembre 2018,a partire dalle 9:00, al Mondello Palace Hotel di Palermo. L'evento è stato accreditato presso la “Commissione Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina”.

Quest'anno si parte finalmente dalla certezza che lo scorso dicembre, grazie all'approvazione del Ddl il progetto sulla Medicina di genere è diventato legge dello Stato, avviando la predisposizione di un piano nazionale per la diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere, mediante piani di promozione, sostegno, formazione / insegnamento ed educazione continua. Tutti temi in sintonia e al centro del prossimo meeting palermitano. , grazie all'approvazione del Ddl il progetto sulla Medicina di genere è diventato legge dello Stato, avviando la predisposizione di un piano nazionale per la diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere, mediante piani di promozione, sostegno, formazione / insegnamento ed educazione continua. Tutti temi in sintonia e al centro del prossimo meeting palermitano.

Il sesso e il genere influenzano la fisiologia, la fisiopatologia, la patologia umana e conseguentemente i sintomi e la diversa risposta farmacologica. Il fine ultimo sarà poter garantire a tutti, uomini e donne secondo un principio di diversità, il migliore approccio preventivo, clinico e diagnostico / terapeutico possibile.

Il futuro è adesso. Si spera sia più umanizzato e probabilmente, più garantito dal servizio sanitario regionale siciliano.

Nel corso del meeting si parlerà di “riproduzione e procreazione medicalmente assistita”, facendo il punto sulle nuove tecnologie, di “patologie evolutive disabilitanti e destruenti” come l'endometriosi, di “guerra totale al Papilloma virus”, di “salute di genere tra suggestioni letterarie e poetiche” e di “menopausa domani”.

Il meeting è presieduto da Domenico Gullo e Antonio Perino di Palermo. I presidenti onorari sono Antonio Chiantera di Napoli e Mario Gallo di Torino.