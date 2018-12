Odissea in mare per i 390 passeggeri del traghetto Cruise Roma della Grimaldi partito da Porto Torres e diretto a Barcellona. A causa di un'avaria all'elica la nave si è fermata per ore a circa un miglio dal porto sardo. Il comandante ha segnalato il problema alla Capitaneria di porto, mentre i tecnici di bordo hanno riparato il guasto quanto basta per fare arrivare la nave a Civitavecchia, dove i passeggeri saranno trasferiti a bordo di un altro traghetto per raggiungere la Spagna.