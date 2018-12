PALERMO - A Palermo, dove per tutto il pomeriggio ha soffiato un vento violento proveniente da sud-ovest, molti sono stati i danni che si sono registrate e numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Un grosso albero, per esempio, è caduto sulle auto in sosta all'incrocio tra via Pirandello e via Giusti. Intervento dei pompieri anche in via Principe di Belmonte per un cornicione pericolante. Strada chiusa per un intervento dei vigili del fuoco anche in via Parlatore.