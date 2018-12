è obbligato a partire dalla domanda: "Conosce un certo revuccio?". I mafiosi, infatti, hanno smesso di citare Gregorio Di Giovanni per nome e cognome. Nel suo caso, in realtà, serve più di una domanda visto che al boss di nomignoli ne sono stati affibbiati parecchi. Tignusu è di facile comprensione per uno come lui che ha problemi di calvizie. Più complicata la spiegazione per corsettina. Bisogna davvero essere in contatto con il capomafia, incontrarlo spesso per notare che se ne va quasi sempre in giro con tuta e scarpe da ginnastica. Non serve spiegare perché alcuni lo chiamino quello che non ride. Ai più resta impressa la sua espressione quasi sempre arcigna. C'è ci scherza sopra e con una punta di ironia si spinge a chiamarlo sorriso. Chissà se Di Giovanni sarà contento del nomignolo. Di sicuro non lo sarà colui che, senza troppi fronzoli, è conosciuto come puzza di merda.

Con l'ultimo blitz si arricchisce il libro dei soprannomi. Molto classico lo zio con cui tutti si rivolgono a Settimo Mineo, il boss di Pagliarelli che ha presieduto la riunione della commissione provinciale di Cosa nostra. Un segno di rispetto per la sua caratura mafiosa e per l'anzianità.

A completare l'elenco ci sono in soprannomi che a volte non solo solo incomprensibili, ma pure anonimi perché non sono stati associati ad una persona in carne e ossa: ... quello che ride, pezzo di rosticceria, scarpe colorate. Ai carabinieri il compito di identificarli.

Il boss di soprannomi ne ha più di uno. Innanzitutto è il, signore incontrastato di Porta Nuova, il mandamento di cui è il capo indiscusso. E con questi galloni sedeva al tavolo della nuova Cupola di Cosa nostra.La storia di mafia è una storia di nciùrie. Alcune arrivano dritti al sodo e sono ormai patrimonio di comune conoscenza. Se si dicesi pensa subito a Totò Riina che non spiccava in altezza, stessa cosa pernel caso di Bernardo Provenzano (per la violenza con cui falciava le sue vittime) eper Giuseppe Graviano (nessuno nelle gerarchie mafiose stava più in alto di lui e poteva decidere sulla vita e la morte delle persone). E che dire di Michele Greco,La stragrande maggioranza dei nomignoli deriva da caratteristiche fisiche e comportamentali, ma ce ne sono alcuni incomprensibili: Francesco CaponettoEnrico Scalavino, Francesco Inzerillo, Salvatore Sorrentino(anche se di recente lo chiamavanoperché, privato della patente, era costretto ad andare in giro con una bici elettrica), Salvatore Mulè, Massimo Mulè, Salvatore Troia