SIRACUSA - Agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato un 36enne per sparo con armi da fuoco in luogo abitato. I poliziotti sono intervenuti in contrada Punto Rio per la segnalazione di persone che cacciavano nelle adiacenze delle abitazioni: sul posto hanno notato un uomo che sul terrazzo imbracciava un fucile ed esplodeva colpi di arma da fuoco.Gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel terrazzo, nascosti sotto una catasta di travi, un fucile semiautomatico calibro 28 marca Beretta modello A400 Xplor Action e un fucile semiautomatico marca Breda modello Lr calibro 12, un carniere di colore verde mimetico con 98 cartucce calibro 28, 30 cartucce calibro 12, 6 bossoli in plastica di colore rosso calibro 28 esplosi e 1 bossolo colore verde calibro 12 esploso sul pavimento del terrazzo. La perquisizione è stata estesa all'autovettura dove all'interno di una busta di plastica sono state trovate 125 cartucce calibro 28 e tre cartucce calibro 36.(ANSA)