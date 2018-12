CATANIA - "I disservizi aerei della compagnia aerea Dat stanno mettendo a dura prova le comunità delle isole minori siciliane, ne discuteremo con tutti gli attori in causa per rimuoverli definitivamente". Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone rendendo noto di aver convocato per il prossimo 18 dicembre, alle 11, al Comune di Pantelleria alla presenza del sindaco e della giunta, un vertice con Dat e l'Enac. Ieri nell'aeroporto dell'Isola si era tenuta una manifestazione di protesta per i disagi dovuti alle troppe cancellazioni di voli e annessi ritardi. La compagnia danese Dat detiene l'appalto per i collegamenti aerei in continuità territoriale con Pantelleria e Lampedusa. "Abbiamo voluto convocare il tavolo sul posto - sottolinea l'assessore Falcone - per dare un ulteriore concreto segnale della vicinanza del governo Musumeci alle isole minori".