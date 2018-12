Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 10 dicembre, in Sicilia.1) CATANIA - Feltrinelli, via Etnea 285, ore 18:00 L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni presenterà il suo libro 'La sfida impopulista'.2) CATANIA - Palazzo di giustizia, ore 09:00 Prima udienza del processo al presunto capomafia siracusano Salvatore Giuliano e al figlio Gabriele per tentata violenza privata e minacce di morte, aggravate dal metodo mafioso e dall'appartenenza al clan, nei confronti del giornalista Paolo Borrometi. Davanti la seconda sezione penale del Tribunale.3) PALERMO - Cinema Rouge et Noir di piazza Verdi, ore 09:00 Conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre sul tema "L'espansione territoriale delle mafie e la corruzione".4) CATANIA - Cgil, salone Russo, ore 09:30 I sindacati fanno il punto sul dissesto economico finanziario del Comune di Catania con gli attivi unitari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl con la presenza dei componenti del direttivo, dei componenti delle segreterie interessate al dissesto e delle Rsu.5) TRAPANI - Camera di Commercio, ore 10:00 Incontro, con i referenti degli enti intermedi (Liborio Furco e il Sindaco Domenico Venuti per i 2 GAL nord e sud della provincia, il Sindaco Pagoto e l 'Ass.re Patti per i due Flag e i componenti del nuovo CdA del Distretto Turitistico), sul tema "L'aeroporto di Birgi: prospettive e azioni comuni". A seguire alle ore 11 Assemblea dei Sindaci della provincia di Trapani.6) PALERMO - Auditorium Rai, viale Strasburgo 19, ore 15:00 "70 anni di diritti umani" organizzato dall'associazione Marco Sacchi per la Dichiarazione Universale dei diritti umani.7) PALERMO - Aula Ruccia, edificio 17, Università degli Studi Palermo, ore 15:00 Convegno sul tema "Il D. Lgs. 81/08 Dieci anni dopo ... quello che resta da fare" organizzato dal Comitato Consultivo provinciale Inail Palermo. Tra i relatori il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, Giovanni Luciano.8) PALERMO - Teatro Politeama, ore 16:00 Terza Giornata dell'"Orgoglio dell'Appartenenza all'Avvocatura e dell'Accoglienza dei Giovani". Saranno premiati, per meriti speciali, tra gli altri, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, il giurista Guido Alpa e Lucia Annibali. Organizza il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Saranno presenti, tra gli altri, Nello Musumeci e Gianfranco Micciché.9) CATANIA - Le Ciminiere, largo Rocco Chinnici, ore 17:00 Presidio dei mezzi di espurgo pozzi neri per protesta contro "la mancata risposta da parte della Sidra per risolvere il problema del conferimento reflui a Pantano D'Arci"10) MAZARA DEL VALLO (TP) - Auditorium "Mario Caruso", Via bagno, ore 17:00 Presentazione del Movimento Politico-Culturale "Futuristi". Interverrà l'on. Nicola Cristaldi.11) PALERMO - Libreria Feltrinelli, ore 17:30 Presentazione del libro di Natascha Lusenti "Al mattino stringi forte i desideri".12) CATANIA - Piazza Università, ore 18:30 Manifestazione 'Diritti a Testa Alta - Fiaccolata per i Diritti' promossa da ActionAid Italia, Amnesty International-Italia, Caritas, Energency e Oxfam Italia, per il 70esimi anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani invitano.13) CALTANISSETTA - Teatro Regina Margherita, ore 21:15 Inaugurazione della Stagione 2018/2019 del Teatro Regina Margherita con la rappresentazione della commedia di Carlo Goldoni "La Locandiera", con Amanda Sandrelli e Alex Cendron. Organizza il Comune.(ANSA)